Leto 2016: Do konca novembra 1170 prošenj za mednarodno zaščito

pripravila Alenka Potočnik

Ljubljana, 29. decembra - Slovenija je do konca novembra 2016 prejela 1170 prošenj za mednarodno zaščito. Med prosilci je bilo največ Afganistancev, sledijo državljani Sirije, Iraka, Pakistana in Irana. Letos je država rešila 942 prošenj in 148 tujcem priznala status. V Sloveniji je bilo po podatkih policije 26. decembra nastanjenih 339 migrantov, največ v Ljubljani.