Leto 2016: EU z dogovorom s Turčijo ustavila migrantski tok, prihodnost negotova

piše Andreja Juvan Kmetec

Bruselj/Ankara, 26. decembra - EU je po šoku, ki ga je v letu 2015 doživela zaradi navala migrantov in beguncev na svoje meje, marca dosegla dogovor s Turčijo o upravljanju migracijskih tokov in jih s tem zajezila, a vprašanje je daleč od rešenega. Odnosi med EU in Turčijo so napeti, glede prišlekov pa ni soglasja niti med članicami.