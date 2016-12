Leto 2016: Dolgotrajna pogajanja v javnem sektorju vendarle pripeljala do dogovora

Ljubljana, 30. decembra - S koncem krize so se okrepila pričakovanja sindikatov javnega sektorja, da bodo po prvih korakih v letošnjem letu v prihodnjem še v večji meri odpravljeni še veljavni varčevalni ukrepi. Ob fiskalnih zavezah vlada ni popuščala, nazadnje pa so našli rešitev, ki nekaj več prinaša najslabše plačanim in obljublja odpravo nepravičnosti v plačnem sistemu.