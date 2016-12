Leto 2016: Rekordno število interpelacij in koalicijske napetosti

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 28. decembra - Iztekajoče se leto 2016 je v političnem prostoru zaznamovalo rekordno število interpelacij. V DZ so šestkrat razpravljali o delu in odgovornosti ministrov, zagovarjala pa se je tudi cela vlada. Pritiski so načeloma strnili koalicijo, ki je - čeprav ne vedno z enotno podporo - ubranila vse položaje. Medtem pa so jo vse bolj krhali notranji spori.