Na Hrvaškem pričakujejo uradno potrditev omejene izjeme pri uporabi imena teran

Zagreb, 22. decembra - Na hrvaškem kmetijskem ministrstvu so zadržani do izjav slovenskega kmetijskega ministra Dejana Židana, ki je v sredo opozoril, da bo Evropska komisija dovolila Hrvaški omejeno izjemo pri uporabi imena teran. Za STA so izpostavili, da Evropska komisija še ni sprejela potrebne spremembe delegiranega akta.