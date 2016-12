Pridelovalci terana vztrajajo pri zaščiti uporabe imena teran

Ljubljana, 21. decembra - Pridelovalci terana so ogorčeni nad namero Bruslja, ki želi Hrvaški omogočiti omejeno izjemo pri uporabi imena teran. "Teran smo zaščitili in zaščita je bila pravočasna in popolna," je poudaril predsednik konzorcija kraških pridelovalcev terana Boris Lisjak. Pridelovalci terana vztrajajo, da lahko le v Sloveniji pridelujemo teran.