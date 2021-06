30 dni do OI - Jakuze in tetovaže

Ljubljana, 23. junija - Italija je znana po mafiji, Latinska Amerika po kartelih, na Kitajskem so triade, japonska družba pa je prežeta z jakuzami. Te so se razpasle v vse pore družbe in so nekakšen sociološki fenomen v državi, ki ima sicer po uradnih statistikah eno najnižjih stopenj kriminala na svetu. Po podatkih policije je največja kriminalna skupina Jamaguči-gumi.

Pogosto se jakuza imenuje japonska mafija zaradi vladavine znotraj patriarhalnega načina življenja in načela brezpogojne poslušnosti šefu. Jakuza strogo spoštuje pravila in strogo kaznuje grehe. V okviru klanov, večjih je na Japonskem več kot 20, je stabilnost, ki jo zagotavljajo bratske zveze med člani skupine.

Beseda jakuza je bil prvotno izraz v eni izmed iger s kartami in v prevodu pomeni ničvredna stvar. Jakuze pa se imajo za naslednike tradicije samurajev, ki so med vojno služili fevdalnemu gospodu kot poklicni vojaki.

Za nekatere so jakuze sodobni Robini Hoodi, ki ljudem pomagajo takrat, ko odpovejo uradne oblasti, za druge so to navadni kriminalci, za katere so glavni vir dohodka tudi dandanes ostali nečedni posli. Jakuza se tako kot italijanska mafija ukvarja z igralništvom, mamili, izsiljevanjem in prostitucijo.

V svetu jakuz ni jasno razmejenih območij vpliva, družinske vezi pa niso glavni okvir organizacije. Toda notranja hierarhija je približno znana, pa tudi število in sestava vodstva.

Od petdesetih let prejšnjega stoletja policija vodi evidenco o skupini jakuza. Njeni člani se med seboj zaznavajo kot družino, hranijo skrivnosti v skupini, zvestobo klanu, sledijo ukazom starejših. Morajo poznati zakone skupine in jezik tetovaže.

Jakuza se od običajnih Japoncev precej razlikuje, saj v oči bodejo zlasti pisana oblačila, neobičajne pričeske, sončna očala in arogantno vedenje z vpadljivo hojo. Od blizu so jasen dokaz članstva med jakuzami odsekani členki mezincev in tetovaže, ki so vidne izpod oblek z dolgimi rokavi in ovratniki.

Med jakuzami imajo tetovaže globok pomen. Postopek tetoviranja je boleč in dolg, vendar simbolizira trdnost značaja samuraja. Obstajajo tudi motivi, značilni za jakuze.

To so največkrat zmaji, rože, gore in morja, pa tudi simboli skupin. Skoraj 70 odstotkov jakuz ima tetovaže, vendar si v zadnjem času mnogi prizadevajo skriti svojo pripadnost klanu. Japonske oblasti so namreč tatuje ravno zaradi mafijskih povezav prepovedale.

Sicer pa so tetovaže jakuz zelo kompleksne in barvite. Gangsterji uporabljajo metodo ročnega vnosa črnila pod kožo. Ta tehnika se imenuje irezumi.

Najbolj priljubljena med jakuzami je skica zmaja in to ni naključje. Zmaj je upodobljen s krili, ki se zdijo kot plameni. Rečeno je, da se mitsko bitje spremeni v rogato po 500 letih življenja, naslednja preobrazba pa poteka po dodatnih 500 letih - zmaj postane krilata riba. Takšna podoba je najvišja oblika obstoja. To je moč, moč in zaupanje v lasten položaj.