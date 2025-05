Pirc Musar z estonskim kolegom in Kallas o pomenu miru v Ukrajini

Tallinn, 17. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes v Tallinnu srečala z estonskim kolegom Alarjem Karisom in visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas. S predsednikom sta izpostavila dobre odnose med državama in pomen miru v Ukrajini. Vojni in drugim geopolitičnim temam sta pogovor posvetili tudi z nekdanjo premierko Estonije.