Najvišje priznanje koprske občine letos Aldu Zubinu

Koper, 17. maja - Najvišje priznanje Mestne občine Koper, priznanje 15. maj, je letos prejel predsednik Obalnega planinskega društva Aldo Zubin za strokovno delo in prispevek k razvoju pohodništva, kolesarjenja in planinstva v slovenski Istri, za spodbujanje, vzgojo in delo z mladimi ter za svoj odnos do okolja, je sporočila občina.