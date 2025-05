Tottenham in Manchester United praznih rok v generalki za Bilbao

London, 16. maja - Nogometaše Tottenhama in Manchester Uniteda v sredo v španskem Bilbau čaka najbolj pomembna tekma v tej sezoni. Po klavrnih predstavah v angleškem prvenstvu so se oboji uvrstili v veliki finale evropske lige, v današnjih generalkah za obračun leta, ki bo zmagovalcem prinesel nastop v ligi prvakov v sezoni 2025/26, pa so ostali praznih rok.