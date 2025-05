Pregled - šport, 16. 5. (petek)

Ljubljana, 16. maja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 16. maja.

STOCKHOLM - Slovenska hokejska reprezentanca je na peti tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine doživela peti poraz. V Stockholmu je z domačo zasedbo Švedske izgubila z 0:4.

RIM - Španec Juan Ayuso je s silovitim napadom v zadnjem kilometru osvojil prvo gorsko etapo letošnje dirke po Italiji. Za sabo je pustil tudi prvega favorita dirke Primoža Rogliča, a Slovenec je kljub temu po 168 km med Castel di Sangrojem in Tagliacozzom s četrtim mestom znova oblekel rožnato majico. Pred Ayusom ima štiri sekunde prednosti.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so izenačili četrtfinalno serijo lige Aba proti Dubaju na 1:1. Potem ko so uvodno tekmo v Združenih arabskih emiratih izgubili v zadnjih sekundah, so danes pred domačo publiko v Stožicah slavili s 94:89. Odločilna tretja tekma za polfinale proti zmagovalcu dvoboja Partizan - Spartak bo v torek, 20. maja, v Dubaju.

PARIZ - Slovenski kajakaši in kanuisti so uspešno opravili kvalifikacije evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Parizu. Od 13 slovenskih predstavnikov se v sobotni polfinale nista uvrstila le Juš Javornik, dodaten, četrti slovenski predstavnik med kanuisti, in Lea Novak med kajakašicami, a je slednja vtis popravila v kanuju.

KOPER - Slovenski telovadki Lucija Hribar in Zala Trtnik sta drugi dan kvalifikacij na svetovnem izzivu v Kopru uspešno opravili nastopa na gredi in si zanesljivo pritelovadili nedeljski boj za kolajne, Hribar pa še na parterju. Med najboljšo osmerico se je uvrstil tudi Beno Kunst na preskoku, ki za nedeljo obljublja boj za odličja.

DOHA - Evropski prvak in svetovni podprvak v metu diska Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Dohi zasedel tretje mesto s 66,92 m iz prve serije. Tretji je bil tudi nekdanji mladinski svetovni prvak Matic Ian Guček v teku na 400 m ovire z 49,49 sekunde.