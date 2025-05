Krka - ECE Triglav 78:59 (14:13, 35:27, 52:46)

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 250, sodniki: Zupančič (Ljubljana), Mohorič (Velenje), Rebeušek (Celje).

* Krka: Robinson 2, Mirtić 4 (2:2), Bačvić 16 (3:4), Persons 8 (3:3), Špan 5, Cerkvenik 8 (1:1), Skeens 10 (2:4), Smrekar 9, Klobučar 10 (0:1), Čebašek 6.

* ECE Triglav Kranj: Šikanić 7 (1:2), Ožegovič 6 (2:2), Čabrilo 20 (5:6), Oman 11 (1:1), Flerin 2, Ristić 4, Muratovič 9 (7:12).

* Prosti meti: Krka 11:15, ECE Triglav 16:23.

* Met za tri točke: Krka 7:24 (Smrekar 3, Persons, Cerkvenik, Bačvić, Špan), ECE Triglav 5:18 (Čabrilo 3, Oman 2).

* Osebne napake: Krka 21, ECE Triglav 23.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so tretji polfinalisti lige OTP banka. V četrtfinalni seriji so premagali ECE Triglav z 2:1. Prepričljivo so dobili obe domači tekmi, danes z 78:59, medtem ko so bili Kranjčani boljši v dvorani Planina.

Novomeščani bodo morali še počakati na svojega tekmeca v polfinalu prva tako na dve zmagi - Šentjur je presenetljivo dobil prvo tekmo četrtfinala proti Iliriji, Kranjčani pa so zaključili sezono s 46,7% učinkovitostjo (14-16), kar je lepa spodbuda, potem ko so se v prejšnji komaj rešili izpada.

V drugem polfinalu se bosta srečala Cedevita Olimpija in Terme Olimia. Oba sta tekmeca premagala z 2:0; Ljubljančani GGD Šenčur, Podčetrtčani pa Kansai Helios.

Na tretji tekmi v dvorani Leona Štuklja gostje niso imeli pravih možnosti za zmago. Zasedba Dejana Jakare je imela stvari večino časa pod nadzorom, delo pa je dokončala v zadnjih desetih minutah, ki jih je dobila s 26:13.

Niko Bačvić je izstopal pri Krki s 16 točkami (5 podaj, 3 skoke), po 10 točk sta dodala Brady Skleens (6 skokov) in Jaka Klobučar, na drugi strani pa je bil najbolj učinkovit Črt Čabrilo z 20 točkami (trojke 3:7).