Trumpov predlog zakona o proračunu in davčnih olajšavah naletel na oviro

Washington, 16. maja - Odbor za proračun predstavniškega doma ameriškega kongresa je danes zavrnil predlog o proračunu in davčnih olajšavah, poročajo ameriški mediji. Za zavrnitev predloga, ki so ga na željo predsednika ZDA Doinalda Trumpa uradno poimenovali Velik in čudovit predlog zakona, je poleg demokratov glasovalo tudi pet republikancev.