Milijon Evropejcev za prepoved praks za spreobrnitev spolne usmerjenosti

Bruselj/Ljubljana, 16. maja - Evropska državljanska pobuda za prepoved praks za spreobrnitev spolne usmerjenosti članov skupnosti LGBTQI+ v EU je do danes zbrala več kot milijon podpisov in tako izpolnila pogoj za predložitev Evropski komisiji. Pobuda je tudi v Sloveniji presegla državni prag, so sporočili iz Inštituta 8. marec, ki je z društvom Legebitra zbiral podpise.