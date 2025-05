Mesec: Pristojni naj čim prej raziščejo sum trgovine z ljudmi v primeru filipinskih delavcev

Ljubljana, 16. maja - Minister za delo Luka Mesec si želi, da policija in specializirano državno tožilstvo primer domnevnega izkoriščanja filipinskih delavcev, ki so ga na TV Slovenija razkrili v oddaji Tarča, čim prej do konca raziščeta. "Trgovina z ljudmi je kaznivo dejanje. Tisti, ki so na ta način služili, bodo morali odgovarjati," je dejal v izjavi medijem.