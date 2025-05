Poslanec SDS varno sestopil s strehe državnega zbora

Ljubljana, 16. maja - Ob posredovanju policije in gasilcev je s strehe državnega zbora varno sestopil poslanec SDS Andrej Hoivik, ki ga je reševalno vozilo v spremstvu policijskih vozil odpeljalo v zdravstveno oskrbo. Poslanec SDS je na varnem, so za STA potrdili v DZ. Policija je tudi sprostila dostop do varovanega območja.