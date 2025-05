Maljevac: Še vedno se srečujemo z nesprejemanjem in nasiljem nad LGBTIQ+ osebami

Ljubljana, 16. maja - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac ob bližajočem se mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji opozarja, da se 35 let od izbrisa homoseksualnosti s seznama duševnih bolezni še vedno srečujemo s preveč dokazi, da je nesprejemanje in nasilje nad LGBTIQ+ osebami ne le prisotno, ampak tudi sistemsko spregledano.