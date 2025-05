Ljubljanska borza: Na krilih Save Re in Triglava indeks pridobil več kot odstotek

Ljubljana, 16. maja - Tudi zadnji trgovalni dan na Ljubljanski borzi ta teden je minil v znamenju rasti indeksa SBI TOP. Pridobil je 1,16 odstotka in teden končal pri 2148,27 točke. Še posebej izrazito sta se podražili delnici Save Re in Zavarovalnice Triglav. Borzni posredniki so sklenili za 2,19 milijona evrov poslov.