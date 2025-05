Na območju Socerba v soboto regijska vaja varstva pred nesrečami

Koper, 16. maja - Koprska izpostava uprave za zaščito in reševanje bo v soboto zjutraj v sodelovanju z Mestno občino Koper in partnerji čezmejnega projekta AidMIRE izvedla regijsko vajo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Množična nesreča Socerb 2025. Vajo bodo začeli ob 6. uri, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.