Papež diplomatski zbor pozval h gradnji miru

Vatikan, 16. maja - Papež Leon XIV. je teden dni po izvolitvi danes prvič sprejel člane diplomatskega zbora, ki so akreditirani pri Svetem sedežu. V nagovoru je izpostavil potrebo po spoštovanju dostojanstva migrantov in končanju oboroževalne tekme ter veleposlanike pozval, naj dajo prednost prizadevanjem za mir s pravičnostjo, resnico in upanjem.