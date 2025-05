SLOFit v Škofji Loki začenja preverjanje telesne sposobnosti odraslih

Ljubljana, 16. maja - Predstavniki Fakultete za šport bodo v soboto med 9.30 in 12. uro v Škofji Loki začeli letošnje brezplačno merjenje telesne zmogljivosti pri odraslih, starih od 30 do 65 let, so sporočili s fakultete. Študija naj bi razkrila, kako telesna zmogljivost v ranih letih vpliva na kakovost življenja v odrasli dobi.