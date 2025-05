Slovenske in avstrijske šolarje osveščajo na akcijskem dnevu za Muro

Gornja Radgona, 16. maja - Ob reki Muri v Gornji Radgoni danes poteka Akcijski dan za Muro, namenjen učencem osnovnih šol iz Slovenije in Avstrije. Glavni cilj dogodka v organizaciji ministrstva za naravne vire in prostor je izobraževanje in osveščanje o podnebnih spremembah ter ukrepih za prilagajanje nanje, so povedali na ministrstvu.