Digitalizirali bodo 62 let tiskanih Primorskih novic

Koper, 16. maja - Direktor Primorskih novic Anže Potecin in direktorica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper Luana Malec sta danes v Kopru podpisala pismo o nameri za digitalizacijo tiskanih izvodov Primorskih novic, vse od leta 1963. Vsako leto bodo digitalizirali za pet let vsebin, izjema so izdaje zadnjih 15 let.