Paolini in Gauff za naslov Rimu

Rim, 16. maja - Italijanka Jasmine Paolini in Američanka Coco Gauff sta finalistki teniškega turnirja serije WTA 1000 v Rimu. V italijanski prestolnici je Paolini v polfinalu s 7:5 in 6:1 premagala Američanko Peyton Stearns, Gauff je bila v večernem dvoboju šele po treh urah in pol boja boljša od Kitajke Qinwen Zheng s 7:6 (3), 4:6 in 7:6 (4).