Tarča o sumu trgovine z belim blagom

Kobarid, 15. maja - V današnji Tarči na TV Slovenija so poročali o sumu trgovine z belim blagom, katere je osumljen kobariški gostinec Aleš Hvala. Ta naj bi več filipinskih delavcev po prihodu v Slovenijo posredoval drugem gostincu, kjer naj bi jih izkoriščali in trpinčili. Delavci so od slednjega pobegnili, nato pa pridobili uradni status žrtve trgovine z ljudmi.