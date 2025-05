Visoke zmage Finske, Češke in Kanade, Andrighetto s štirimi goli proti Nemčiji

Stockholm, 15. maja - Na svetovnem hokejskem prvenstvu elitne skupine na Švedskem in Danskem so danes visoke zmage dosegli Finska proti Sloveniji (9:1), Češka proti Madžarski (6:1) in Švica proti Nemčiji, pri Švicarjih je Sven Andrighetto dosegel štiri gole za 5:1. Z enakim izidom je Kanada premagala Avstrijo, a je do visoke zmage prišla šele ob koncu.