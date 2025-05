Slovenski rokometaši na EP 2026 proti Fercem, Črnogorcem in Švicarjem

Herning, 15. maja - Slovenski rokometaši so na današnjem žrebu v danskem Herningu dobili tekmece na evropskem prvenstvu med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto na Norveškem, Danskem in Švedskem. Uvodoma bodo igrali v skupini D v Oslu proti tekmecem s Ferskih otokov, Črne gore in Švice.