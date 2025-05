Komisija DZ zavrnila predloge SDS glede hrambe posmrtnih ostankov iz Jame pod Macesnovo gorico

Ljubljana, 15. maja - Člani komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti so s šestimi glasovi za in sedmimi proti zavrnili sklepe SDS in vabljenih na sejo o hrambi posmrtnih ostankov iz Jame pod Macesnovo gorico. Menijo, da je prenos več kot 3000 posmrtnih ostankov v Škofjo Loko nedostojen. Minister za obrambo Borut Sajovic za svojo odločitvijo stoji.