Evropske borze v zelenem; cenejša nafta, dražji evro

London/Frankfurt/Pariz, 15. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji premlevajo četrtletna poslovna poročila podjetij, najnovejše makroekonomske podatke in geopolitično sliko. Nafta se je zaradi napovedi, da bi lahko prišlo do dogovora o iranskem jedrskem programu, pocenila, tečaj evra pa se zvišuje.