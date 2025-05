V Kranju odkrili spominsko obeležje ob 35. obletnici premestitve orožja

Kranj, 15. maja - Z odkritjem spominskega obeležja so se danes v Kranju spomnili dogodkov izpred 35 let, ko so delavci občinskega sekretariata za obrambo iz kranjske vojašnice premestili orožje občinske enote za zveze na tajno lokacijo. Govorci so ob današnjem dnevu Slovenske vojske izpostavili pomen dobre opremljenosti vojske tudi za današnji čas.