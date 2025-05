Vreme: Popoldne od severa pooblačitev s plohami, nevihtami in ohladitvijo

Ljubljana, 15. maja - Popoldne se bo od severa pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Sprva bo pihal jugozahodnik, nato pa veter severnih smeri, ki bo po nižinah Štajerske in Prekmurja lahko tudi okrepljen, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Na Primorskem bo zvečer zapihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 20 do 25 stopinj Celzija. Proti večeru se bo od severovzhoda občutno ohladilo. Zvečer bodo plohe in posamezne nevihte še nastajale na jugu Slovenije. Od severovzhoda se bo občutno ohladilo. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. V prvem delu noči bodo padavine ponehale in do jutra se bo večinoma že zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. V petek dopoldne bo oblačnost od severa spet naraščala. Čez dan bo v notranjosti Slovenije zmerno do pretežno oblačno, v severnih krajih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na severovzhodu Slovenije bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in tudi točo.

Obeti: V soboto in nedeljo bo dokaj sončno, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Še naprej bo razmeroma sveže.

Vremenska slika: Od severa se našim krajem hitro bliža hladna fronta. Pred njo pri tleh z jugozahodnim vetrom doteka topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes dopoldne se bo pooblačilo v krajih severno od nas in začele se bodo pojavljati plohe in posamezne nevihte. Popoldne se bo pas oblakov in padavin z nevihtami pomikal proti notranjosti Hrvaške. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, v noči na petek ob severnem Jadranu burja. Ohladilo se bo. V petek bo sprva sončno, čez dan bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost. V Alpah bodo popoldne možne kratkotrajne plohe. Ob severnem Jadranu bo sprva pihala zmerna, v Kvarnerju močna burja, ki bo čez dan slabela.