Pariz, 15. maja - Z ekipnimi nastopi se je v Parizu začelo 26. evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Kanuistke Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog, branilke srebra z EP 2024 v Tacnu, so tokrat zasedle peto mesto. Prvakinje so postale Čehinje.