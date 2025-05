Strokovnjaki proti znižanju starosti za kazensko odgovornost mladoletnikov

Ljubljana, 15. maja - V javnih razpravah se v zadnjem času pojavljajo mnenja, da bi bilo treba starost za kazensko odgovornost znižati s 14 let na nižjo starost, kar pa bi bil neustrezen ukrep, so danes poudarile strokovnjakinje na okrogli mizi v okviru Kongresa kazenskega prava in kriminologije na ljubljanski pravni fakulteti.