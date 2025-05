Krški podjetniški inkubator uspešno zaključil enoletni mentorski program KK POSEL

Krško, 15. maja - Podjetniški inkubator Krško je uspešno zaključil enoletni mentorski program KK POSEL, v okviru katerega so podjetnice in podjetniki razvijali svoje podjetniške ideje. Izdelki, ki so nastali, so do sobote na ogled v pritličju nakupovalnega centra Aleja v Ljubljani, so sporočili.