Zelenski pred začetkom pogajanj kritiziral rusko delegacijo

Ankara/Istanbul, 15. maja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes pred začetkom pogajanj v Istanbulu med Ukrajino in Rusijo kritiziral rusko delegacijo, češ da nima jasnega mandata in v nasprotju z ukrajinsko ni na dovolj visoki ravni. V Moskvi so se ostro odzvali na kritike Zelenskega, ki se bo pred pogajanji srečal s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom.