DeSUS in Dobra država z združevanjem upata na večje možnosti za prestop parlamentarnega praga

Ljubljana, 15. maja - DeSUS in Dobra država z združevanjem v Stranko generacij upata na večje možnosti za prestop parlamentarnega praga na naslednjih volitvah. Rdečo nit za oblikovanje vseh politik vidita v medgeneracijskem sodelovanju. Poudarjajo, da političnega prizorišča ne želijo več deliti na leve in desne, pač pa v ospredje postaviti strokovnost in sposobnost.