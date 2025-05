Na Ravnah razstava del Petra Raucha Javne zadeve / Public Matters

Ravne na Koroškem, 15. maja - Galerija Ravne ob 19. uri odpira razstavo del Petra Raucha Javne zadeve / Public Matters. V osrčju razstave so fotografije predmetov iz Rauchove zasebne zbirke, javnih prostorov in proizvodnje Sij Metala Ravne. Razstava, skozi katero avtor raziskuje pomen "javnega", obiskovalce vabi tudi, naj prinesejo in fotografirajo svoj osebni predmet.