ZDA zaradi domnevne podpore Iranu sankcionirala več kitajskih subjektov

Washington, 15. maja - ZDA so v sredo uvedle sankcije proti šestim osebam in 12 podjetjem, večinoma iz Kitajske in Hongkonga, zaradi podpore iranskemu raketnemu programu, sta sporočila State Department in ameriško finančno ministrstvo. Gre za zadnjega v nizu ukrepov proti Teheranu v času pogajanj o novem jedrskem sporazumu.