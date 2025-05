Ministrstvo z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju naslavlja zahteve EU

Ljubljana, 14. maja - Z osnutkom novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ministrstvo za zdravje naslavlja ključne zahteve, ki jih mora Slovenija izvesti iz načrta za okrevanje in odpornost, je danes pojasnila generalna direktorica direktorata za dostopnost in ekonomiko Vlasta Mežek. Osnutek novele je v javni razpravi do 23. maja.