V Rusiji obsodili mednarodno priznanega opazovalca volitev

Moskva/London, 14. maja - Sodišče v Moskvi je danes obsodilo mednarodno priznanega opazovalca volitev Grigorija Melkonjanca, sopredsednika neodvisnega ruskega gibanja za spremljanje volitev Golos (Glas). Obsodili so ga na pet let v kazenski koloniji zaradi nekdanjega sodelovanja Golosa z mrežo evropskih opazovalcev, ki so jo leta 2021 prepovedali.