Vreme: Zvečer bo jasno

Ljubljana, 14. maja - Zvečer in ponoči bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo dopoldne še sončno. Popoldne se bo od severa pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Sprva bo pihal zahodnik, nato bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Popoldne se bo občutno ohladilo.

Obeti: V noči na petek bodo padavine ponehale. V petek zjutraj bo precej jasno, čez dan pa predvsem v notranjosti Slovenije zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Hladneje bo. V soboto bo dopoldne dokaj sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Še naprej bo razmeroma sveže.

Vremenska slika: Iznad severnega Atlantika sega nad srednjo Evropo in severni Balkan območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih severnih in zahodnih vetrovih doteka k nam bolj suh in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, proti jutru se bo v krajih severno od nas rahlo pooblačilo. V četrtek dopoldne se bo pooblačilo v krajih severno od nas in začele se bodo pojavljati plohe in kakšna nevihta. Popoldne se bo pas oblakov in padavin pomikal proti Hrvaški, ki jo bo dosegel pozno popoldne in zvečer. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, ohladilo se bo.