Matej Černe prejemnik nagrade mentor leta 2024

Ljubljana, 14. maja - Društvo Mlada akademija je na rektoratu Univerze v Ljubljani (UL) podelilo že 16. nagrado mentor leta. Prestižni naziv mentor leta 2024 je prejel Matej Černe z Ekonomske fakultete UL. Nagrade za finaliste so prejeli Janez Žibert, Lea Rems, Rok Gašperšič in Jerneja Ambrožič Avguštin, so sporočili organizatorji.