Ministrstvo objavilo javni poziv za kroženje kulturnih projektov, prvič tudi v zamejstvu

Ljubljana, 14. maja - Ministrstvo za kulturo je objavilo javni poziv za kroženje kulturnih projektov v letu 2025. V letošnjem letu je namenilo za dobrih 50 odstotkov več sredstev za kroženje koncertov, gledaliških predstav in razstav po lokalnih kulturnih centrih in domovih, prvič tudi v zamejstvu. Okvirna vrednost razpisanih sredstev je 230.000 evrov.

Poziv, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, se deli na javne zavode iz Slovenije ter na organizacije iz zamejstva v Avstriji, Italiji, Hrvaški in Madžarski, ki delujejo v kulturi in na področju povezovanja in sodelovanja Slovencev na teh območjih.

Glavni cilj je izboljšati dostopnost kulturnih vsebin za prebivalce, ne glede na to, kje živijo. Kot so sporočili z ministrstva, bodo podprta gostovanja kulturnih projektov, ki jih spremljajo dogodki za razvoj občinstev oziroma kulturno-umetnostne vzgoje, kot so delavnice za otroke, okrogle mize in podobno.

Do sofinanciranja gostovanj so upravičeni projekti, ki so jih ustvarili samozaposleni v kulturi, nevladne organizacije in javni zavodi v kulturi na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja ter kulturne dediščine. To so različne razstave, performansi, predstave sodobnega plesa in sodobnega cirkusa, dramske in lutkovne gledališke predstave, koncerti in podobno.

Upravičena gostovanja so tista, katerih produkcija je bila podprta pri ministrstvu na podlagi javnega razpisa ali poziva sofinancirana med letoma 2020 in 2025, ob tem pa izpolnjujejo še ostale pogoje poziva. Za spodbujanje kroženja kulturnih projektov je na voljo 230.000 evrov, od tega 150.000 evrov za kroženje del v Sloveniji in 80.000 evrov za kroženje del v zamejstvu.

Kot so še zapisali na ministrstvu, poziv omogoča, da posamezna umetniška dela, ki so v preteklih letih nastala z njihovo finančno podporo, doživijo več ponovitev in se predstavijo več ljudem v različnih krajih, ne le v občini, v kateri so nastala. Odprt je do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. oktobra.