Prispeli dve ponudbi za vladni najem poslovnega letala s posadko

Ljubljana, 14. maja - Na razpis kabineta predsednika vlade za najem poslovnega letala s posadko, ki se je iztekel v torek, sta se prijavila dva ponudnika. To sta FLYCOM Aviation iz Brusnic in Janez Let iz Ljubljane. Po pregledu obeh ponudb bodo na portalu javnih naročil objavili odločitev, so danes za STA povedali v kabinetu.