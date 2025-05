V Cukrarni razstavi Dorit Margreiter Choy in Davida Maljkovića

Ljubljana, 15. maja - V Cukrarni bodo drevi odprli razstavi Dorit Margreiter Choy in Davida Maljkovića. Avstrijsko umetnico zanimajo sodobna arhitektura, njene ideološke implikacije in njen odnos do ekonomije in spolnih vlog. Hrvaški umetnik pokaže, kako slikarstvo razpira diskurzivno polje, pri čemer odraža in artikulira razmerja med podobo, prostorom in časom.