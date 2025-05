Mineva 35 let od izdaje ukaza o oddaji orožja TO v skladišča JLA

Ljubljana, 15. maja - Zveza veteranov vojne za Slovenijo opominja, da danes mineva 35 let od izdaje ukaza o oddaji orožja Teritorialne obrambe (TO) v skladišča Jugoslovanske ljudske armade (JLA). Osrednja prireditev v spomin na te dogodke bo v petek v Radovljici, kjer bo slavnostni govornik minister za obrambo Borut Sajovic, so sporočili iz organizacije.