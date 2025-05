S petimi frontmani na Valu 202 napovedali prvi Festival 202

Ljubljana, 14. maja - Frontmani petih zasedb so v današnjem jutru na Valu 202 napovedali prvi Festival 202, ki bo 6. junija v Križankah združil bende novega vala. Ker so glasbeniki generacijsko, pa tudi prijateljsko povezani, se obeta manifestacija vsega, kar so ustvarili v zadnjih nekaj letih. Devet skupin bo poskrbelo za osem ur glasbe.