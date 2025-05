V ZDA pred izidom nova knjiga o Bidnovem telesnem in duševnem pešanju

New York, 14. maja - Zdravje bivšega ameriškega predsednika Joeja Bidna se je v letih 2023 in 2024 tako poslabšalo, da so njegovi svetovalci zasebno razpravljali o možnosti, da bo moral, če bo ponovno izvoljen, uporabljati invalidski voziček, piše v knjigi o Bidnovem telesnem in duševnem pešanju, ki bo izšla prihodnji teden, vendar mediji že objavljajo odlomke iz nje.