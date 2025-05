Newyorške borze končale neenako

New York, 13. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Delnice na Wall Streetu so se večinoma zvišale, potem ko so podatki pokazali, da se je inflacija v ZDA aprila umirila, kar je nadaljevalo pozitiven zagon trga zaradi izboljšanja obetov za trgovinske odnose z glavnimi partnericami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.