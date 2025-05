Na Podimu za najboljši startup razglasili avstrijski infrared.city

Maribor, 13. maja - Na tekmovanju Podim Pitching Competition v okviru mednarodne podjetniške konference Podim v Mariboru so danes izmed 141 startupov iz 23 držav za najboljšega razglasili avstrijski startup infrared.city. Ta razvija platformo za vpogled v podnebne vplive v realnem času in pomaga pri načrtovanju trajnostnih in odpornih stavb.